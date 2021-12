12 au 21 juin : fête des fruits et légumes frais

À l'heure d'une situation sanitaire inédite, cuisiner maison a pris tout son sens et est devenu essentiel. Cette année, à l'occasion de la Fête des fruits et légumes frais, la “Fraîch'Fantasy” fait la part belle au partage et à la transmission, entre générations, mais aussi via les professionnels de la filière. Les acteurs de la filière des fruits et légumes frais profitent de l'opus 2020 pour mettre en avant leurs métiers, leurs quotidiens et leur savoir-faire pour garantir le meilleur des fruits et légumes frais.



La Fête des fruits et légumes frais, c'est avant tout une filière mobilisée pour offrir des moments de partage et le meilleur des fruits et légumes aux petits et grands gourmands. Les professionnels de la filière vous donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux avec #ceuxquifontlesfruits et #ceuxquifontleslegumes.



Au programme des 10 jours de fête 2.0 :

- Des rendez-vous sur les réseaux sociaux des Fruits et Légumes Frais : vidéos de professionnels, chefs, diététiciens... Pour faire le plein d'astuces produits et recettes pour se régaler au quotidien.



- Le challenge de la Veggi roulette à découvrir sur Instagram dès le 12 juin



- Le challenge est simple : on lance la roulette et on découvre quel fruit ou légume on va devoir cuisiner ! Une belle manière d'exercer sa créativité en cuisine et s'amuser en famille !



- Le chef Merouan Bounekraf (candidat Top Chef 2019) en partenariat avec Konbini, donne rendez-vous aux internautes pour réaliser de délicieuses recettes originales à base de fruits et de légumes frais pour réussir son apéritif dînatoire.



- Rendez-vous donc sur @lesfruitsetlégumesfrais sur Facebook et Instagram dès le 12 juin pour partager la Fête des fruits et légumes frais avec le #FFLF2020.

https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/evenements/la-fete-des-fruits-et-legumes/actions-en-region