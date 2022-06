11e édition de la Moisson des Brasseurs

Pendant trois jours partout en France, les brasseurs invitent le public à venir partager leur quotidien. Devenu au fil des années un rendez-vous incontournable, la Moisson des Brasseurs permet d’aller à la rencontre des professionnels de manière conviviale et pédagogique.

Aujourd’hui, on compte 2 300 brasseries (dont 600 créations en 2020 et 2021) et plus de 10 000 marques de bières, ce qui place la France au 1er rang des pays de l’Union européenne en nombre de sites de production.

La France est le premier exportateur mondial de malt et le 2e producteur et exportateur mondial d’orge. La filière brassicole française est une partie intégrante du patrimoine régional, culturel et historique.

Comme huit autres brasseries, la Brasserie Rabourdin, située dans le village de Courpalay, participera à cette 11e édition. Visite et dégustation sur place.