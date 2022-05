Du 13 au 15 mai : meeting du Cercle des nageurs Melun Val de Seine

Pour célébrer cet événement, Charlotte Bonnet, Enzo Tesic, Jérémy Desplanches seront notamment au rendez-vous. Au-delà de l’aspect sportif, le club melunais se mobilise le vendredi 13 au soir, autour d’un colloque solidaire en faveur de la Fondation ARC.

Voilà maintenant une décennie que le Mee1ng de Melun natation a vu le jour. Après l’époque glorieuse de la championne olympique, Laure Manaudou, et son charismatique entraineur Philippe Lucas, le Cercle des nageurs de Melun Val de Seine (CNMVS) a su rebondir en organisant son propre meeting, avec l’ambition affirmée de regrouper une partie de l’élite de la natation française.



Désormais reconnu par tous les spécialistes, ce meeting existe grâce au soutien du club et de ses partenaires. Sébastien Thierry, le président du club, souligne ainsi : « Nous avons à cœur d’organiser un meeting convivial tout en relevant le défi de faire toujours mieux que les éditions précédentes que ce soit en termes d’organisation ou de qualité́ du plateau de nageurs. Pour y parvenir, nous nous appuyons sur une forte mobilisation de nos bénévoles et partenaires qui contribuent au succès de cet événement. Nous exprimons plus particulièrement notre reconnaissante devant l’engagement et la fidélité́ de la Mairie de Melun, qui nous met à disposition ce magnifique bassin. »