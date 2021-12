Fontainebleau est devenue ville marraine du régiment de cavalerie de la Garde Républicaine le 23 mai 2009, affirmant ainsi son lien historique avec l'armée et la tradition équestre.

Les 16 et 17 mars prochains, la Ville aura l'honneur d'accueillir plus de 100 cavaliers et chevaux de ce prestigieux régiment afin de fêter ce 10e anniversaire. Concerts, démonstrations, défilés, et autres prises d'armes sont au programme.