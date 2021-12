108,2 millions d'euros par an pour le SDIS

La convention pluriannuelle 2018-2020 entre le Département et le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a été signée la semaine dernière à l'Hôtel du Département, en présence de Jean-Louis Thiériot, Président du Département de Seine-et-Marne et d'Isoline Millot, Présidente du Conseil d'administration du SDIS et Vice-présidente du Département.

Cette convention prévoit notamment la contribution financière du Département pour une période de trois ans, de 2018 à 2020. « Dans un contexte budgétaire contraint, l'exécutif départemental a fait le choix de maintenir au même niveau que les années précédentes sa contribution financière au SDIS », précise le département, qui annonce que l'enveloppe atteinte 108,2 millions d'euros par an en fonctionnement, soit 85 % des recettes du SDIS.

Le Conseil départemental rappelle aussi qu'il « contribue au budget d'investissement du SDIS à hauteur de 3,6 millions d'euros par an ». La convention pluriannuelle prévoit aussi sa reconduction.

Par ailleurs, tous les ans jusqu'en 2020, le Département va abonder à hauteur de 150 000 euros un fonds d'un montant total d'un million d'euros. Cette provision, constituée pour moitié par la contribution du Département, est destinée à faire face à des événements exceptionnels.

Le Département souligne enfin qu'il est « totalement impliqué dans le projet de délocalisation d'un hélicoptère de la sécurité civile en Seine-et-Marne, avec le SDIS 77 et 91 et le département de l'Essonne ».

La convention signée par le SDIS et le Département est aussi un document-cadre qui permet au SDIS de conduire la politique publique de sécurité en ayant une visibilité sur plusieurs années. Le département rappelle qu'elle lui permet d'anticiper l'impact de sa contribution financière sur son budget.

La convention renforce également la coopération du Département avec le Sdis, pour le partage de données techniques sur le territoire, la transmission des expertises pour l'organisation de grands événements, le dispositif Téléassistance 77, la sensibilisation des collégiens aux risques ou encore l'activité opérationnelle liée au réseau routier départemental.

« Cette convention est la marque d'un effort financier important du Département dans une période où l'Etat contraint fortement nos dépenses de fonctionnement, a souligné le président du Conseil départemental, Jean-Louis Thiériot. Cette convention doit aussi être l'opportunité de rechercher de nouvelles pistes audacieuses et innovantes de collaboration et de rationalisation, sans dégrader la qualité du service public. »