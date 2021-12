100 000 services civiques supplémentaires pour les jeunes

Le Service Civique continue de faire recette. Créé en 2010 pour donner une suite civile à l'ancien service national, le Service Civique permet aux jeunes (16-25 ans) de consacrer 6 à 12 mois à des missions d'intérêt général au sein d'associations, collectivités ou établissements publics en contrepartie d'une rémunération (entre 580 € et 688 €), d'un accompagnement et de formations. Pour tenter d'atténuer les effets de la crise économique, qui va surtout frapper les jeunes arrivant sur le le marché du travail, ce sont donc 100 000 missions supplémentaires, venant s'ajouter aux 140 000 déjà existantes, qui seront créées jusqu'à la fin de l'année. Reste à connaître le financement de cette mesure et à évaluer les capacités des associations et des collectivités territoriales à absorber ce surplus.

Parallèlement à cette mesure, la création d'un dispositif de contrats d'insertion à destination des plus jeunes les plus éloignés de l'emploi a été également annoncée. 300 000 places seront ainsi budgétées.

