1 144 entreprises verbalisées en 2015

Selon l'Inspection du travail, « le travail illégal et la fraude à la prestation de service international ont représenté 897 verbalisations, soit une progression de plus de 20 % par rapport à 2014, notamment en ce qui concerne les infractions complexes (prêt illicite de main-d'œuvre, détournements de statuts...) ».

Le secteur du BTP est, de loin, le secteur le plus concerné, suivi par celui des services et le commerce. Comme le rappelle Jean-François Carenco, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris « La lutte contre le travail illégal et le détournement des règles concernant le détachement international, qui privent les salariés de leurs droits et nourrissent le dumping social entre entreprises, constitue une priorité du ministère du Travail et l'Inspection a multiplié les contrôles en la matière ».

L'Inspection du travail précise que 219 entreprises ont été verbalisées pour infraction à la durée du travail (temps de travail, congés, repos dominical ou hebdomadaire, travail de nuit...).



Les accidents du travail



Concernant les accidents du travail, 166 procès-verbaux ont été dressés. Le secteur du BTP demeure le secteur le plus exposé (83 accidents du travail), devant l'industrie (29) et le commerce (22). Les chutes de hauteur constituent la première cause d'accidents (40 %) suivies par la dangerosité de certains équipements de travail (convoyeurs, scies...) (38 %).

La verbalisation ne concerne que les infractions les plus graves, soit environ 2 % des infractions constatées lors des contrôles. 98 % des infractions donnent d'abord lieu à des lettres de rappel à la loi qui permettent aux entreprises de régulariser leur situation.