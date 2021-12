opération désinfection à Saint-Fargeau-Ponthierry

Instauration d'un couvre-feu, ouverture d'un centre de consultation Covid-19 et campagne de désinfection : la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry est sur tous les fronts.

Depuis le 27 mars, ses agents, parés de masques et de combinaisons, arpentent ainsi les rues de la ville et nettoient à l'eau de javel les principaux lieux accueillant du public (centres de santé, écoles, devantures de pharmacies, entrées des commerces ouverts, arrêts de bus et maison de retraite). Cette opération est renouvelée tous les deux jours.

Cette méthode est-elle efficace ? Si l'Agence régionale de santé (ARS) ne la recommande pas forcément, la mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry met en avant l'aspect psychologique et le « principe de précaution ». Le gouvernement a néanmoins commandé une étude au Haut conseil de santé publique, afin de déterminer les éventuels risques sur le plan sanitaire.