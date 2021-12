« Vaux-le-Vicomte en lumières » : les nouvelles animations

Dix jeux géants en bois ont été installés dans le domaine et une chasse au trésor (4 noisettes dorées à trouver chaque jour), ainsi que la quête d'une épée parsemée d'énigmes sont organisées dans les jardins. A l'issue, un goûter est organisé au chalet et un cadeau offert aux participants âgés de moins de 17 ans. Une veillée gourmande est également proposée chaque après-midi (15 heures-18 heures) avec une guimauve offerte à chaque enfant à faire griller sur l'un des braseros de la terrasse de l'Orangerie.

Pour la première fois à Noël, des jeux d'eau sont programmés quotidiennement (15 heures-16 heures sauf le 1er janvier). Des « arbres à vœux », situés aux grilles d'eau, ainsi que des petits voiliers en bois sont en accès libre. Enfin, des balades en calèches sont proposées avec un supplément et une projection monumentale (8 minutes) se déroule tous les jours sur la façade du château à 17 h 30, 18 heures et 18 h 30 (sauf le 31 décembre à 17 h 30 et 18 heures).

Jusqu'au 3 janvier, de 14 heures à 18 heures (sauf le 31 décembre de 14 heures à 17 heures et le 1er janvier de 15 heures à 18 heures). Entrée : 14, 90 € (gratuit pour les - 3 ans). Réservation obligatoire : vaux-le-vicomte.com.