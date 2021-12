« Suspense en Seine-et-Marne » est ouvert jusqu'au 31 août

Les écrivains en herbe peuvent saisir leur plume. Débutées le 7 avril, les inscriptions à ce concours départemental d'écriture de nouvelles policières se poursuivent jusqu'au 31 août. Organisé par la médiathèque départementale de Seine-et-Marne, il vise à encourager la pratique de l'écriture auprès des collégiens du territoire tout en dénichant de nouveaux talents. Trois catégories ont été sélectionnées : collégiens de 6e et 5e, 4e et 3e et plus de 15 ans.

Cette 4e édition est parrainée par Anne Martinetti, autrice de livres mêlant gastronomie et polar. Pour les collégiens, les récits devront contenir l'expression « soupe au lait » et faire usage d'un embrayeur d'écriture (les nouvelles devront débuter par « Le pique-nique en forêt de Rougeau avait pourtant bien commencé… »). Pour les plus de 15 ans, l'intrigue sera la suivante : « Ils n'auraient jamais pensé qu'un si bon Brie pût être empoisonné ». Les prix seront décernés en fin d'année.

Inscriptions : mediathèque@departement77.fr.