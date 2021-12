« Je suis à la fois soulagé et ravi que nos fidèles visiteurs puissent revenir. On a pu enfin bénéficier du fonds de solidarité grâce au forcing de notre députée Patricia Lemoine et à Brigitte Macron à qui j'avais écrit. Cette nouvelle m'a remonté le moral, car depuis la fermeture, il a fallu nourrir les animaux, payer les frais fixes et c'est moi qui renflouais de ma poche. Nous avons réalisé un gros travail de préparation avec la plantation de 80 arbres, le nettoyage du parc et le recrutement de saisonniers. Je pense que ça va bien repartir. La jauge de 1 000 personnes me convient, nos clients pourront manger dans le restaurant de l'hôtel et la réservation des lodges marche bien. Les gens ont besoin de s'évader et ils vont pouvoir découvrir l'Amérique du Sud en Seine-et-Marne ! On a eu des naissances et donc plus d'animaux : des flamants roses, des manchots et même un deuxième jaguar. Le masque restera obligatoire, mais le risque de contamination est proche de zéro. »