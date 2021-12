Pollution de l'air : Melun veut agir

La mairie de Melun repart au combat contre le fléau qu'est la pollution de l'air liée au trafic routier. Cette lutte s'articule autour de la fin du trafic de poids lourds sur l'avenue Thiers, le nécessaire contournement routier et le développement des mobilités douces. En 2017, la ville de Melun avait signé un contrat d'intérêt national (CIN) avec la communauté d'agglomération Melun Val de Seine, le Département et l'Etat. Désormais, elle souhaite s'appuyer sur l'aide de la Région Île-de-France. En effet, le contournement de Melun constitue l'une des priorités régionales de la collectivité francilienne dans le cadre de son plan « anti-bouchon ». La mairie estime que « ces infrastructures permettront de rééquilibrer les modes de circulation et qu'un développement serein passera par la poursuite d'investissements dédiés à l'amélioration du transport ferroviaire. »