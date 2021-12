« Nuit de la lecture » : Roselyne Bachelot en visite à Torcy

Roselyne Bachelot a effectué une visite à l'école primaire du Bel Air et a assisté à des ateliers de lecture auxquels ont participé des élèves de CM 1. « Quel bonheur de rencontrer de tout jeunes lecteurs enthousiastes et curieux ! Merci aux élèves de CM1 de l'école du Bel Air de Torcy de m'avoir permis de participer à leurs ateliers », a déclaré la ministre de la Culture sur Twitter.

Cette opération se déroulera sur quatre soirées jusqu'au 24 janvier avec une programmation à la fois in situ et digitale. Créée en 2017, la « Nuit de la lecture » célèbre le plaisir de lire et entend démocratiser l'accès à la lecture.