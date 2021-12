« Nous souhaitons permettre au plus grand nombre d'accéder à des logements performants »

Comment votre entreprise de promotion DM Immo prend-elle en compte la dimension environnementale ?

Dès la création de DM Immo, nous avons souhaité intégrer le respect de l'environnement dans nos opérations, notamment par un partenariat avec Cerqual qui délivre le label “NF Habitat HQE”. Aujourd'hui, dans le cadre d'une opération pour Habitat 77, nous visons le label expérimental “E+ C–” . Ce dernier préfigure les nouveaux standards environnementaux du bâtiment, prenant en compte le coût “carbone” dès la conception, la construction, et tout au long du cycle de vie de l'immeuble.

Qu'est-ce que ce “NF Habitat HQE” apporte aux habitants de ces logements ?

Le cahier des charges NF Habitat HQE nous conduit à penser les logements autrement, en prenant en compte le coût d'exploitation, la qualité de l'air, la performance acoustique, la durabilité des matériaux, etc. Nous travaillons également avec la start-up “Chouette Copro” en fournissant à nos clients un outil simple et ludique pour recréer du sens dans les échanges entre les copropriétaires, une approche collaborative qui facilite leur quotidien et pérennise le bien commun pour moins de travaux prévisionnels, moins de charges et un patrimoine mieux valorisé.

Au-delà de cette démarche de labélisation, DM Immo prend-elle d'autres initiatives à visée environnementale ?

Nous cherchons à intégrer cette dimension notamment lors de la création des espaces verts, dans le choix de plantations adaptées au changement climatique. DM Immo va d'ailleurs renforcer son service technique pour mieux répondre aux exigences des futurs logements.

Quelles sont les objectifs de l'entreprise ?

Notre plus grand enjeu est de permettre au plus grand nombre de personnes d'accéder à des logements performants. Cela nous a conduit à développer une activité spécifique pour les bailleurs sociaux. DM Immo a aujourd'hui environ 200 logements sociaux en cours et souhaite devenir le partenaire privilégié des bailleurs sur la Seine-et-Marne.