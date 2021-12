« Ne repoussons pas le Black Friday ni la réouverture des commerces »

Selon le Medef Seine-et-Marne, « en matière d'organisation, tout est imaginable, mais pas huit jours avant. Les supermarchés ont préparé leur catalogue et les commerçants ont aussi préparé leurs offres promotionnelles. Il est difficile de croire qu'il y aura un effet épidémique à trois jours près, entre le 27 novembre et le 1er décembre 2020. Le Medef Seine-et-Marne souligne que plusieurs études démontrent que les commerces ne sont pas des lieux de contamination. Plusieurs solutions existent et font consensus chez les commerçants pour accompagner la réouverture dont la jauge portée à 8 m2 et les horaires d'ouverture élargis. Les professionnels attendent donc une décision de bon sens de la part du Gouvernement, les plus tôt possible. »

Le Medef Seine-et-Marne rappelle qu'il ne faut pas oublier tous les acteurs qui ne pourront pas rouvrir à cette échéance, les restaurants, les bars, les salles de sport, et qui restent sans perspectives. Il leur faut de la visibilité.