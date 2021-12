Montévrain : Muriel Pénicaud et Julien Denormandie s'enquièrent de la reprise des chantiers

Les mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire des compagnons ont été présentées aux ministres, qui ont souhaité se rendre sur ce chantier pour accompagner symboliquement la reprise du bâtiment. "La culture de la sécurité a toujours été essentielle pour le bâtiment", a souligné Muriel Pénicaud. "Au 1er juin, tout n'aura pas encore repris à 100%. L'activité reprend et on reviendra vers un processus plus normal", a-t-elle assuré, avant de préciser que la confiance dans la reprise était essentielle.

C'est le 21 avril dernier que l'aménageur EpaMarne avait annoncé la reprise des chantiers conduits en maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD) sur 11 sites « tests ». Ils avaient, pour ce faire établi une feuille de route méthodologique regroupant près de 25 critères, qu'ils soient administratifs, logistiques ou encore techniques, pour assurer aux personnes intervenant sur le terrain un niveau de sécurité sanitaire maximal. Depuis, ce sont près d'une vingtaine de chantiers qui ont pu reprendre.