Meaux et Orange s'unissent pour sécuriser les armoires de fibre optique

En charge de leur déploiement sur le territoire de Meaux, Orange a constaté des dégradations récurrentes des portes des 93 armoires installées. L'opérateur a donc équipé 30 armoires de serrures électroniques communicantes et mis en place un centre de supervision à distance avec l'appui de la police municipale meldoise pour identifier les auteurs de ces dégradations.



« C'est une première en France, se félicite Jean-François Copé, maire de Meaux. L'objectif est de réduire les coupures et d'en finir avec les armoires électriques ouvertes, ce qui est dangereux et peu esthétique. Ces serrures sécurisées communicantes vont améliorer considérablement le quotidien des utilisateurs. »

Directeur de l'Unité d'intervention portes de Paris chez Orange, Philippe Pagniez est également heureux de ce partenariat : « Avec la mairie de Meaux, on a jugé nécessaire d'instaurer une coopération plus étroite pour lutter contre les incivilités et pour garantir le meilleur service aux habitants. »