Parrot World : « Les entreprises sont capables de protéger la biodiversité »

Sa rencontre avec les perroquets, la star de ce parc, Eric Vignot la doit au hasard. « J'ai acheté un élevage de perroquets en difficultés. Je me suis rendu compte que l'animal était en voie de disparition. Il y a beaucoup d'abandons et j'ai eu le cœur brisé en voyant les conditions dans lesquelles ils vivaient », a expliqué celui qui a quitté l'industrie pharmaceutique pour se consacrer pleinement à leur sauvegarde, en créant la Parrot Wildlife Foundation, en 2016. Financée par des entreprises et des particuliers, cette structure soutient des actions de conservation in et ex situ.

C'est pour pérenniser plus encore ces actions et sensibiliser le plus de monde possible au respect dû à la biodiversité que l'entrepreneur a eu l'idée d'ouvrir Parrot World, ce parc animalier construit près du golfe de Crécy. « Je me suis entouré d'expert zoologues et je me suis rendu compte qu'il fallait ajouter d'autres animaux pour être rentable », a poursuivi le chef d'entreprise, qui a ajouté dans un premier temps des animaux e mblématiques d'Amérique du Sud. Nandous, guanacos, loutre géantes… Les perroquets sont devenus les ambassadeurs des autres espaces avec qui ils partagent leur habitat. « J'ai tout surdimensionné pour garantir le bien-être des animaux ». La volière principale est en effet haute de 15 mètres et offre un espace d'un hectare aux volatiles. La préservation de la biodiversité n'est pas un vain mot pour Eric Vignot qui a aussi fait construire une station d'épuration biologique, créé un système de récupération des eux de ruissellement et fait planter quelque 6000 arbres, arbustes ou pieds de bambous.

L'entreprise familiale (Eric Vignot travaille avec ses deux fils) a déjà embauché 27 personnes pour les besoin du parc. Quelque peu retardée par la crise sanitaire, son ouverture est prévue pour le 15 août prochain.

Infos et réservations : www.parrotworld.fr