Le partenariat entre Orange et Paris-Vallée de la Marne reconduit

Cette nouvelle convention avec la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne vise ainsi le même objectif global en matière d'innovation numérique avec le pôle ville durable, le sport et les acteurs locaux comme axes d'intervention privilégiés.

« Outre le déploiement du réseau, ce partenariat va se traduire par des actions d'accompagnement des habitants et des entreprises dans leurs usages numériques, mais aussi à travers les liens privilégiés tissés entre les chercheurs du territoire et nos équipes de développement », s'est réjoui Daniel Nabet, délégué régional Orange Île-de-France Sud et Est

Même satisfaction du côté de Guillaume Le Lay-Felzine, président de Paris-Vallée de la Marne : « Ce partenariat est un moyen de participer au développement de dispositifs numériques innovants en direction des acteurs du pôle d'excellence Descartes, spécialisé dans la ville durable. Le volet consacré à la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 a pour ambition d'utiliser le numérique pour associer l'ensemble des habitants à l'aventure olympique. »