« Label internet » : Trilport reçue 5 sur 5

Cette année, la 22e édition, qui s'est déroulée par visioconférence, a distingué 219 villes. Parmi celles-ci, figurent cinq communes seine-et-marnaises : Melun, Montereau, Saint-Thibault-des-Vignes, Serris et Trilport. C'est cette dernière, qui a obtenu la plus haute distinction. Au plus proche de ses habitants en matière d'inclusion numérique, la municipalité de Trilport a, en effet, conservé son Label 5 @ des Villes Internet reçu en 2020. Serris a obtenu le Label 4 @, Montereau et Saint-Thibault-des-Vignes le Label 3 @ et Melun le Label 2 @.