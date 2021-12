La ministre de l'Industrie soutient le secteur de la logistique à Mormant

« La logistique est une filière d'avenir pour l'emploi, la compétitivité et la transition environnementale. La formation et les conditions de travail y sont cruciales », a déclaré Agnès Pannier-Raunnacher, la ministre déléguée à l'Industrie, lors de sa visite chez FM Logistic, à Mormant. Cette entreprise seine-et-marnaise avait été choisie pour la modernisation de ses équipements et le codéveloppement de solutions pour faciliter et sécuriser le travail de ses salariés, notamment un simulateur conçu pour former les employés à détecter les risques dans l'entrepôt.

Inaugurée en mars 2017, cette plateforme logistique avait été construite initialement pour soutenir la croissance de l'activité « biscuits » de Mondelez International. Cette année, elle a intégré de nouveaux clients, notamment sur les activités Vrac alimentaire bio.

Ce déplacement a fait suite à la réunion du premier Comité interministériel de la logistique (CILOG), le 7 décembre, qui a permis de présenter des mesures ambitieuses pour une logistique compétitive et durable en France. Le gouvernement a annoncé 16 mesures opérationnelles et consacrera près de 1,7 milliards d'euros à la filière Logistique, afin de la conforter dans son rôle de levier de la reprise économique et de la transition écologique.