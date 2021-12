« On attend cette réouverture avec impatience. Voir tout le monde ouvert avec le sourire sera un grand moment. La Mairie de Meaux a réalisé un travail fantastique et a pris le problème à bras-le-corps. J'espère qu'on fera une bonne saison, mais je ne suis pas rassuré, car la situation économique reste compliquée. Pour notre marchand de chaussures, qui se retrouve avec sa collection d'hiver, ça va être duraille, surtout en termes de trésorerie. Certains sont à flux tendu. On a beau avoir les aides, les charges tombent tout le temps et il faudra bien rembourser les PGE. Pour certains, ces aides ont été bénéfiques, mais d'autres ont dû travailler à droite et à gauche pour s'en sortir. Je suis poissonnier sur les marchés, mais ça ne suit pas au niveau des marges, car en plus de la crise sanitaire, on se tape le Brexit. Il y a beaucoup moins de poissons et on ne réalise plus le même chiffre qu'avant. Je ne jette la pierre à personne, mais il y a eu parfois un manque d'écoute et de dialogue. »