Immobilier : + 118 % de recherche en août pour la Seine-et-Marne

Du 1er au 31 août 2020, le site pap.fr a constaté sur son site une hausse des recherches de biens à acheter de + 60 % par rapport à août 2019 en Ile-de-France et dans les départements limitrophes. C'est encore plus que les + 46 % de hausse constatés en mai 2020.

Tous les départements d'Ile-de-France, de même que l'Eure, l'Eure et Loir, le Loiret, l'Yonne et l'Oise connaissent une forte hausse de recherches de biens à acheter. Sauf Paris, qui pour la première fois, est en baisse par rapport au mois d'août 2019 : - 5 %*.

Les trois départements de la Petite couronne progressent, mais moins que le reste de la région. En moyenne, ils atteignent + 32 %, ce qui est bien inférieur aux progressions de la Grande Couronne et des départements limitrophes à l'Ile-de-France.

La Grande couronne progresse en moyenne de 83%, et la Seine-et-Marne en particulier voit son attrait exploser : + 118 % de recherches par rapport à août 2019.

Et le mouvement s'étend au-delà des frontières administratives de l'Ile-de-France. Ainsi, les départements limitrophes à l'Ile-de-France progressent également de 83% en moyenne, vers le Nord dans l'Oise (+78%), vers l'Ouest dans l'Eure (+102%) et l'Eure et Loir (+65%), ou vers le Sud dans le Loiret (+82%) ou l'Yonne (+88%).

* Résultats d'une étude menée sur l'audience de 3 994 846 utilisateurs sur pap.fr entre le 1er et le 31 août 2020, comparée à l'audience du 1er et le 31 août 2019.

** Étude menée sur 10.729 acheteurs actifs entre le 1er et le 31 août 2020.