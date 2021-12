« Créatrices d'Avenir » : la 10e édition est lancée

Six lauréates seront sélectionnées et remporteront une visibilité médiatique et 60 000 € de dotation globale dont 30 000 € en numéraire ainsi que 30 000 € en accompagnement ou en nature délivrés par les partenaires du concours (mise en réseau, formation, rendez-vous expert, billets d'avion pour de la prospection à l'international...).

Accompagnement dans un contexte tendu

Organisé par Initiative Ile-de-France, premier réseau d'accompagnement, de financement et d'hébergement de l'entrepreneuriat francilien, « Créatrices d'Avenir » constitue un véritable coup de pouce pour les dirigeantes d'entreprises de la région, tout en valorisant les femmes qui osent entreprendre et en donnant l'envie aux autres de se lancer. Dans le contexte de crise liée au Covid-19, cet accompagnement se révèlera être une aide plus précieuse que jamais pour les candidates de l'édition 2020.

« Créatrices d'Avenir est plus qu'un concours. Avant même le dépôt de leur candidature, les créatrices sont conviées à des réunions d'information sur leurs enjeux et les aides mobilisables. Celles qui le souhaitent sont ensuite accompagnées par les plateformes Initiative pour formaliser leur projet à travers le dossier de candidature : besoins financiers, prévisionnel d'activité, stratégie commerciale, etc. Enfin, tous les projets non sélectionnés par le jury sont orientés vers les plateformes ou nos partenaires pour poursuivre leur accompagnement ou lever des financements. Nous avons ainsi développé un parcours unique qui leur sera d'autant plus utile dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique », explique Loïc Dupont, président d'Initiative Ile-de-France.

Six trophées pour valoriser l'entrepreneuriat féminin

Lors de la cérémonie de remise des trophées, en décembre prochain, six femmes ayant créé ou repris une entreprise en Ile-de-France se verront récompensées. Le concours propose 5 catégories à ses candidates :

· « Audace » dédiée aux femmes ayant créé une entreprise dans un secteur non-traditionnellement féminin ;

· « Entreprise responsable » dédiée aux femmes ayant créé une entreprise conciliant activité économique et responsabilité sociale ou environnementale ;

· « Innovation » dédiée aux femmes ayant créé une entreprise s'inscrivant dans une démarche innovante au sens large ;

· « Quartier » dédiée aux femmes issues d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ayant créé une activité;

· « Savoir-faire » dédiée aux femmes ayant créé une entreprise mettant à l'honneur une technique de fabrication, de réparation, de transformation ou de prestation de services relevant de l'artisanat

Comme chaque année, à l'issue d'une phase de sélection en octobre, les projets des 15 finalistes seront soumis sur les réseaux sociaux, du 13 au 20 novembre, au vote du public qui élira celle qu'il estime être la plus prometteuse. Le jury final se réunira le 23 novembre pour désigner les lauréates des 5 catégories et distinguer la ‘Créatrice d'Avenir 2020'.