« Bus Bords de Marne » : Île-de-France Mobilités approuve la concertation

Tous les riverains, usagers de l'ex-RN34, usagers des transports en communs, entreprises, associations et collectivités étaient invités à y participer (895 contributions au total).

Selon IDFM, la concertation a mis en évidence un « soutien significatif au projet dans son principe et son tracé général ». L'opérateur des transports franciliens a donc décidé de poursuivre le projet et de lancer les études préliminaires en portant une attention particulière à différents thèmes comme, notamment, « l'optimisation des interconnexions du Bus aux terminus, le partage des fonctionnalités sur la voirie, l'aménagement des carrefours, le cadre de vie et le calendrier du projet ».